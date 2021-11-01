Политолог: власти делают ставку на «штрафодобычу», и дойными коровами станут все

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в соцсетях заявил, что в российской экономике сформировался курс властей на «штрафодобычу»: в рамках этой политики штрафы становятся одной из главных статей дохода бюджета России.
Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в соцсетях заявил, что в российской экономике сформировался курс властей на «штрафодобычу»: в рамках этой политики штрафы становятся одной из главных статей дохода бюджета России.
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