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Михаил Девятьяров: «Мне кажется, что в Китае у Большунова хорошие шансы выступить лучше, чем на ЧМ-2021. Он может взять два-три золота»

Бывший российский лыжник Михаил Девятьяров-младший поделился ожиданиями от выступления чемпиона мира Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.

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