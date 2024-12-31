Португалия: от портвейна к столице

Говоря о портвейне в целом, очень часто забывают об одной интересной детали — пробке. Отъехав буквально каких-то 100-200 км в глубь страны можно увидеть, казалось бы, нескончаемые рощи пробковых деревьев…Высокая влажность укутывает стволы деревьев густым зелёным мехом-мхом, а внизу расстилается сплошной ковёр из папоротников.