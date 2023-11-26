Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 482 подписчика

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  • Сергей Лепехов
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Одна добрая дама подобрала кота

Леденящую кровь историю поведали мне. Одна добрая дама подобрала кота. А было так: только она собралась опустить пакет мусора в мусорку подле дома, как из бака медленно, что перископ, показались голубые глазищи в обрамлении облезлой шерсти цвета апрельского снега на обочинах наших дорог.

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Комментарии
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Халида Мендыбаева
Окосели от ужаса! Надеюсь, успоются и вернутся к прежней бехмятежной жизни!
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4 час.

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