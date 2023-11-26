Леденящую кровь историю поведали мне. Одна добрая дама подобрала кота. А было так: только она собралась опустить пакет мусора в мусорку подле дома, как из бака медленно, что перископ, показались голубые глазищи в обрамлении облезлой шерсти цвета апрельского снега на обочинах наших дорог.