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MeMo-Logic

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Что такое «полная мера» и «факт нарушения» применительно к подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ? // Размышления над формулировками в пресловутом Определении СКЭС ВС РФ от 26.02.2020 по делу N 305-ЭС19-26346

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