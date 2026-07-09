Ростех
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Ростех

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Ростех впервые представил на «Дрон Экспо-2026» беспилотники для мониторинга и доставки грузов «Сатурн»

Ростех впервые представил на «Дрон Экспо-2026» беспилотники для мониторинга и доставки грузов «Сатурн»

Фото: Концерн «Радиоэлектронные технологии» Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех впервые презентовал линейку беспилотных платформ «Сатурн» на Международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани.

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