Политики Европейского союза молчали после массированных ударов Вооруженных сил Украины по мирным объектам в Российской Федерации, но сейчас поднимут «дикий визг» из-за якобы непропорционального использования силы Москвой.
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