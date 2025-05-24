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Аргументы недели

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Медведев: политики ЕС молчали после ударов ВСУ по мирным объектам в России

Медведев: политики ЕС молчали после ударов ВСУ по мирным объектам в России

Политики Европейского союза молчали после массированных ударов Вооруженных сил Украины по мирным объектам в Российской Федерации, но сейчас поднимут «дикий визг» из-за якобы непропорционального использования силы Москвой.

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