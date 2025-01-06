Пенсионный возраст в России: Мнение депутата о будущих изменениях

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила о невозможности снижения пенсионного возраста в России до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, несмотря на предложение снижения срока из-за уменьшения продолжительности жизни в пандемию.
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