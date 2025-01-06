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Пенсионный возраст в России: Мнение депутата о будущих изменениях

Пенсионный возраст в России: Мнение депутата о будущих изменениях

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила о невозможности снижения пенсионного возраста в России до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, несмотря на предложение снижения срока из-за уменьшения продолжительности жизни в пандемию.

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Комментарии
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Eduard
В Европе он выше причем женщины на одном уровне с мужчинами!Вот вам &quot;демократия&quot;,но хотят ещё до 67 лет всех на пенсию отправлять.Так с работы в гроб и положат!
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18 час.
Eduard
Люди тоже имеют право на отдых? Хотят работать дальше их личнок дело.Мы нп рабы 50 лет корячится жизни не видя!
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18 час.

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