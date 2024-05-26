«Моны ничек күз алдыңа китерәсең инде? Мин синең дустың белән йоклыйм, ә син карап торасың, әйеме?» – дип көлде Зәлия.
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«Моны ничек күз алдыңа китерәсең инде? Мин синең дустың белән йоклыйм, ә син карап торасың, әйеме?» – дип көлде Зәлия.