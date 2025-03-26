✅ В ялтинском поселке Ливадия появятся две площадки для спорта и отдыха Первая будет расположена на переулке Курчатова.
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✅ В ялтинском поселке Ливадия появятся две площадки для спорта и отдыха Первая будет расположена на переулке Курчатова.