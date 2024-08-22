Большинство архангелогородцев против школьной формы советского образца

6 из 10 архангелогородцев не поддержали идею возвращения к школьной форме советского образца.Только один из пяти родителей школьников хотел бы, чтобы их дети носили школьную форму времён императорской России и Советского Союза.
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