Икра вкусов. Как приготовить из кабачка лазанью и не только?

В сентябре кабачок перестаёт быть овощем и становится жизненным обстоятельством. Икра — отличный выход, но далеко не единственный.
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