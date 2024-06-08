РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    И что? Мир рухнул? Война в Украине закончилась?Сбой в работе Tel...
  • Evgeni Velesik
    Когда Россия передаст Франции Посейдон в виде цунами?Франция передала ...
  • Evgeni Velesik
    Надо по Германии пиздануть, а можно и по Лондону, Парижу сразу! Достали уже! А транспорт с ракетами и снарядами пора ...Минобороны Австри...

Во Франции призвали не забывать о победе России над нацизмом

Во Франции призвали не забывать о победе России над нацизмом

Global look press/Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild Миру не стоит забывать о том, что именно Россия сокрушила армию Гитлера во время Второй мировой войны, а только после этого американские военные смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу, заявил лидер правой партии "Реконкиста", бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире телеканала Europe 1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх