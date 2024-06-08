Global look press/Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild Миру не стоит забывать о том, что именно Россия сокрушила армию Гитлера во время Второй мировой войны, а только после этого американские военные смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу, заявил лидер правой партии "Реконкиста", бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире телеканала Europe 1.
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