Global look press/Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild Миру не стоит забывать о том, что именно Россия сокрушила армию Гитлера во время Второй мировой войны, а только после этого американские военные смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу, заявил лидер правой партии "Реконкиста", бывший кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в эфире телеканала Europe 1.