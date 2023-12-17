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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Батманова: «Пока мне немного тяжело психологически осознавать, что я ухожу в лидерах. Стараюсь с этим справиться, мне это мешает»

Биатлонистка заняла четвертое место в большом масс-старте на этапе Кубка Содружества в Уфе. – На самом деле у меня все получилось.

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