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«Да кто же его знает, но скорбели все вроде по-настоящему»

«Да кто же его знает, но скорбели все вроде по-настоящему»

Донбасс Инфоград (Новости Сводки События) Россия   Мать приходит и подолгу плачет: спустя месяц после смерти Пригожина в её реальности не осталось сомнений На тихом Пороховском кладбище в Петербурге уже почти ничего не напоминает о суете, которая здесь царила месяц назад, после тайных похорон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не верю в его гибель.
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