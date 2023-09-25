«Да кто же его знает, но скорбели все вроде по-настоящему»

Донбасс Инфоград (Новости Сводки События) Россия Мать приходит и подолгу плачет: спустя месяц после смерти Пригожина в её реальности не осталось сомнений На тихом Пороховском кладбище в Петербурге уже почти ничего не напоминает о суете, которая здесь царила месяц назад, после тайных похорон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.