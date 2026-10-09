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Биолог Сафонов: к лисам нельзя подходить в городах из-за угрозы бешенства

Биолог Сафонов: к лисам нельзя подходить в городах из-за угрозы бешенства

Осенью лисы нередко появляются в населенных пунктах — и это объясняется естественными причинами. Как рассказал биолог Дмитрий Сафонов в комментарии «Москве 24», звери выходят ближе к людям в поисках пищи.

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