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Царьград

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Семья из Красноборска получила 350 тысяч рублей на мебельное производство

Семья из Красноборска получила 350 тысяч рублей на мебельное производство

Семейная пара Шкулевых из Красноборска на средства социального контракта в 350 тысяч рублей приобрела профессиональное оборудование и расширила ассортимент своей столярной мастерской до кроватей, кухонных гарнитуров и беседок.

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