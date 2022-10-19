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Томас Бах об отстранении российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

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