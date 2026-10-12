Землетрясения: 10 городов мира, которые может тряхнуть в любой момент

Большинство крупнейших землетрясений происходит по одному сценарию: жесткие структуры плит, состоящие из земной коры и мантии, передвигаются, сталкиваясь друг с другом.
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