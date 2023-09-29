В мир цветов
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В мир цветов

51 подписчик

Свежие комментарии

  • Марина Комиссарова
    Некоторые из них мои. Естественно, не все. Невозможно столько вырастить на 8-ми сотках и в двухкомнатной квартире) Но...Комнатное растени...
  • Никогонетудома
    Марина, это ваша коллекция цветов или вы просто их фотографии выкладываете? Но в любом случае это очень красиво.Комнатное растени...

Пересадка и перевалка комнатных растений

Пересадка и перевалка комнатных растений

Комнатные растения обязательно следует периодически переваливать, чтобы улучшить условия питания. Сигналом для перевалки (или пересадки) может служить приостановка в росте, пожелтение или посветление листьев, образование недоразвитых побегов и листьев, а также очень мелких цветков, преждевременное цветение, резкое сокращение роста, сокращение периода цветения, раннее осыпание цветков, выпирание земляного кома из горшка, появление на поверхности после поливки белого налета или затхлый запах почвы - все это говорит о необходимости срочно предпринять необходимые меры для улучшения условий существования ваших питомцев.

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