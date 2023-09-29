Пересадка и перевалка комнатных растений

Комнатные растения обязательно следует периодически переваливать, чтобы улучшить условия питания. Сигналом для перевалки (или пересадки) может служить приостановка в росте, пожелтение или посветление листьев, образование недоразвитых побегов и листьев, а также очень мелких цветков, преждевременное цветение, резкое сокращение роста, сокращение периода цветения, раннее осыпание цветков, выпирание земляного кома из горшка, появление на поверхности после поливки белого налета или затхлый запах почвы - все это говорит о необходимости срочно предпринять необходимые меры для улучшения условий существования ваших питомцев.