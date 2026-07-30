Абрамов спрашивает: почему дороги в Бийске постоянно требуют ремонта и кто виноват

Вышел новый выпуск программы "Абрамов спрашивает". Генеральный директор "Сибирской медиагруппы", депутат АКЗС Андрей Абрамов пообщался с директором предприятия "Дорожник" Константином Белым, который оценил состояние дорог Бийска, объяснил имеющиеся проблемы и рассказал, почему жители не перестанут шутить про них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии