В российском городе из окна пятого этажа выпала девочка

В российском городе из окна пятого этажа выпала девочкаВ городе Волжский (Волгоградская область) из окна пятиэтажки выпал ребёнок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигрантам с 2027 года придется платить за каждого привезенного в Россию родственника
- Российские военные ударили по энергетике Украины: под удар попали три подстанции и сухогруз в Черном море
- Компания парней перекрыла проезжую часть автомобилями ради лезгинки возле парка Галицкого. Импровизированные танцы местные жители не оценили
Свежие комментарии
- SI Если пришельцы от...
- АС Мигрантам с 2027 ...
- Неожиданно: на Ук...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым