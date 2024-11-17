Ситуация в Московском университете накаляется

виталий панов

Диаспоры это гнилой нарыв на теле Государства!Который надо вырезать скальпелем,чтобы не осталось ни каких осложнений! Но ни в ГД РФ,ни в СФ,этого видеть ни хотят!Как можно "уважаемых людей"диаспоры унизить до ОПГ,они же подкармливают большинство чиновников,как кроликов капустой и морковкой!Отчего благополучие чиновников растёт,а так же беспредел произвола.Наглядный пример в этой статье.Может после выхода этой статьи,этим заинтересуется СК России во главе с Александром Ивановичем Бастрыкиным! Вот единственный не подкупный человек,который встаёт на защиту России!