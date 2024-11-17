Avia.pro - СМИ Студенты постоянно оттачивают движения лезгинки. В коридорах Московского финансово-юридического университета уже несколько недель не утихает настоящий культурный шторм.
Ситуация в Московском университете накаляется
Комментарии
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виталий панов
Диаспоры это гнилой нарыв на теле Государства!Который надо вырезать скальпелем,чтобы не осталось ни каких осложнений! Но ни в ГД РФ,ни в СФ,этого видеть ни хотят!Как можно "уважаемых людей"диаспоры унизить до ОПГ,они же подкармливают большинство чиновников,как кроликов капустой и морковкой!Отчего благополучие чиновников растёт,а так же беспредел произвола.Наглядный пример в этой статье.Может после выхода этой статьи,этим заинтересуется СК России во главе с Александром Ивановичем Бастрыкиным! Вот единственный не подкупный человек,который встаёт на защиту России!
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35 мин.
Писарчук Дмитрий
Жалко наших детей и внуков... Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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18 мин.
Иван Ураганов
Фото с флагами есть,другие тоже наверняка есть,наверное придурки выложили в инет,так берите тёпленькими и депортируйте из страны ,вместе с родителями.
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15 мин.
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