Живая Кубань
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Живая Кубань

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  • Татьяна Кибишева
    Например всю Абхазию.10 млрд на пункт ...
  • Людмила Письменская
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  • Сергей Иванов
    Насрать на этих абхазов! Пошли они нах!Кандидат в презид...

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба в случае своей победы хочет разорвать все связи с Россией

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба в случае своей победы хочет разорвать все связи с Россией

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба в случае своей победы хочет разорвать все связи с Россией  Чем ближе выборы в Абхазии, тем агрессивнее становятся высказывания одного из кандидатов на пост президента.

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Комментарии
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Eduard
А все в мире обещают всем.Европа тоже всем обещает что,вы видите новую Швейцарию?
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16 час.
Лидия Фролова
нахлебники...!
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13 час.
СИ
Сергей Иванов
Насрать на этих абхазов! Пошли они нах!
Ответить
10 час.
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