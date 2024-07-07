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Царьград

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Турция теряет своё конкурентное преимущество. Русским пришлось делать выбор

Турция теряет своё конкурентное преимущество. Русским пришлось делать выбор

Турбизнес в Турции потерял конкурентное преимущество из-за роста цен"Турдом" со ссылкой на "turizmguncel.

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