Какие зарплаты были в СССР в современных деньгах

Вспоминая эпоху СССР, многие упоминают о дефиците, однако утверждают, что «денег на все хватало». Давайте воспользуемся калькулятором, информацией о курсах валют и проведем небольшой расчет, чтобы проверить, насколько это верно.
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