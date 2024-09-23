РСПП: следует пересмотреть механизм расчета индексов-дефляторов в строительстве

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил пересмотреть механизм расчета индексов-дефляторов, использующихся при определении начальной цены контрактов (НМЦК) на выполнение подрядных работ по строительству.
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