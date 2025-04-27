Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 552 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Про ловушку для себя , любимого, о просроченном наркофюрре , последние полгода не писал только самый ленивый. И что ?...BZ: Зеленский заг...
  • Александр Поляничко
    Особенно необходимо уделить внимание почему она была захвачена и кто в этом виноват, сколько наших солдат погибло и к...Сенатор Косихина ...
  • Владимир Алтайцев
    Мерзость какая, они сносят памятники  воинам ВОВ, открыто плюют  нам в лицо, а  РФ  БЕСПЛАТНО  гонит  зенитные  компл...Секретарь Совбеза...

Депутат Чепа: Трамп нервничает из-за сроков завершения украинского конфликта

Депутат Чепа: Трамп нервничает из-за сроков завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп нервничает из-за того, что не может уложиться в сроки, в которые обещал украинский конфликт, и поэтому обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в якобы нежелании прекратить конфликт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
anatoliy Анатолий Алексеев
Забыли спросить Трампа. Что нам делать дальше.пусть он рабирается со своими внутренними проблемами и не лезет куда его не просят
Ответить
17 час.
наверх