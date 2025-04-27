Депутат Чепа: Трамп нервничает из-за сроков завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп нервничает из-за того, что не может уложиться в сроки, в которые обещал украинский конфликт, и поэтому обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в якобы нежелании прекратить конфликт.
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