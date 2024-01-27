Мебельные решения для любителей животных

Обставляя дом или квартиру, легко забыть о домашних питомцах. Покупать мебель специально для кошки или собаки — возможно, это слишком, однако большинство представленных в этом выпуске предметов интерьера учитывают интересы и комфорт как людей, так и животных.
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