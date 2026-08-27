Уполномоченный Лантратова сообщила об освобождении 9 военнослужащих

На всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим» 27 августа уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова объявила об освобождении девяти русских военных из пыточных подвалов на Украине благодаря успешным переговорам.
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