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Школьная коллекция Smena и другие новинки для детей в июле

Рассказываем, какие новинки для детей появились на российском рынке в июле 2024 года. Smena: школьная коллекция’24 Легендарный российский бренд одежды для детей и подростков smena представляет школьную коллекцию Осень-Зима’24, состоящую из 4-х тематических капсул для девочек, линии для мальчиков, вязаного трикотажа и дропа plus size.

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