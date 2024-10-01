Крупнейшие китайские города оптимизируют политику для стабилизации рынка недвижимости

Пекин, 1 октября /Синьхуа/ -- Ли Ган, глава группы по проверке дисциплины и надзору, которая была направлена Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Государственным надзорным комитетом КНР в Орготдел Центрального комитета КПК, попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона, говорится опубликованном в понедельник заявлении.