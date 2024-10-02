NYT: Иран подготовил сотни ракет на случай атаки США или Израиля

Иран создал значительные запасы ракет на случай возможной атаки со стороны Израиля или США. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на двух представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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