xAI выпустил голосовую версию Grok, которая ругается и решает, стоит ли отвечать

Компания xAI Илона Маска выпустила голосовую версию ИИ Grok в приложении для iOS. Эта версия работает в режиме «Не в себе» (Unhinged), и может ругаться и даже оскорблять пользователей, так как отключаются алгоритмы цензуры.
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