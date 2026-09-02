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«Автомобилист» примет участие в Кубке Первых

«Автомобилист» примет участие в Кубке Первых

В Континентальной хоккейной лиге впервые пройдет сезонный турнир – Кубок Первых. Он будет посвящен 80-летию отечественного хоккея, а участие в нем примут шесть старейших клубов страны.

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