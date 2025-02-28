Бережливое производство станет одним из приоритетных направлений работы центра «Мой бизнес» в 2025 году

В регионе стартовал проект «Умная оптимизация компании». На конференции, прошедшей на площадке компании «Нейрософт», предприниматели и представители центра «Мой бизнес» обменялись опытом и обсудили возможности внедрения принципов бережливого производства в бизнес-процессы.