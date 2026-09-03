В 96% исследованных тунцов обнаружили паразитов — часть была в мышцах. Бразильские учёные изучили 53 тунца и нашли более 1600 паразитов.
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