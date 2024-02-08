Это случилось: интервью с Путиным, длинною 2 часа, уже записано и выйдет 8 февраля – Такер Карлсон раскрыл подробности

b

borzov

не думаю, что для наших граждан интервью Карслсона будет чем то сверхъестественным. Конечно, если Путин откроет все серкреты СВО насчет Украины со всеми деталями....когда зайдем в Киев, когда будет занята вся Украина нашими войсками, когда будут повешены все укронацисты на Красной площади? хотя, можно было угондошить всю эту свору еще в начале СВО прямо у себя в кабинетах, квартирах и домах, и тогда война тоно бы не длилась уже как два года