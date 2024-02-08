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Это случилось: интервью с Путиным, длинною 2 часа, уже записано и выйдет 8 февраля – Такер Карлсон раскрыл подробности

Это случилось: интервью с Путиным, длинною 2 часа, уже записано и выйдет 8 февраля – Такер Карлсон раскрыл подробности

  Настоящую «кузькину мать» показал, конечно, журналист Такер Карлсон – он уже взял интервью у Путина! Это такого масштаба событие, что даже простой анонс набрал 50 миллионов просмотров всего за 9 часов и разом затмил вообще все остальные инфоповоды в мире.

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Комментарии
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b
borzov
не думаю, что для наших граждан интервью Карслсона будет чем то сверхъестественным. Конечно, если Путин откроет все серкреты СВО насчет Украины со всеми деталями....когда зайдем в Киев, когда будет занята вся Украина нашими войсками, когда будут повешены все укронацисты на Красной площади? хотя, можно было угондошить всю эту свору еще в начале СВО прямо у себя в кабинетах, квартирах и домах, и тогда война тоно бы не длилась уже как два года
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3 час.
Natalija Osminina
Он просто спешил-время не ждет.
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3 час.
Natalija Osminina
Это  интервью нужно  в первую очередь Трампу для привлечения своих избирателей.  К примеру американские дальнобойщики  ставят портрет Путина на стекло.
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2 час.

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