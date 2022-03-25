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Самолет с 200 пассажирами экстренно сел в Иркутске

Самолет с 200 пассажирами экстренно сел в Иркутске

Борт Airbus А321neo приземлился в воздушной гавани Иркутска в 3:51 по местному времени, а в 9:23, пассажиры были направлены в пункт назначения резервным бортом, сообщает «Российская газета», со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

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