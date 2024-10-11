Полицейскими в Кировском районе изъято более 155 граммов наркотических средств растительного происхождения

Полицейскими в Кировском районе изъято более 155 граммов наркотических средств растительного происхожденияСотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в ходе проведения осмотра частного домовладения 63-летнего жителя одного из сел Кировского района обнаружены и изъяты 8 кустов растения внешне схожего н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии