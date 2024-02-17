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Напряженная ситуация вокруг Авдеевки: борьба за контроль и прогнозы экспертов

Напряженная ситуация вокруг Авдеевки: борьба за контроль и прогнозы экспертов

Напряженная ситуация вокруг Авдеевки: борьба за контроль и прогнозы экспертов Ольга ВайленкоАвдеевка, стратегически важный населенный пункт на востоке Украины, оказался в центре напряженной ситуации, где столкнулись интересы украинских Вооруженных сил (ВСУ) и армии России.

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