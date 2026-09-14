Подмосковные спасатели помогли потушить пожар в многоэтажке в поселке Горки-10

В поселке Горки-10 Одинцовского городского округа ликвидировали пожар в девятиэтажном жилом доме. Об успешном спасении людей и тушении огня рассказал начальник 244-й пожарно-спасательной части Сергей Богатырев.
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