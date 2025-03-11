Более 300 км дорог отремонтируют в Алтайском крае за 10 млрд рублей

Чинить будут также городские улицы и мосты В Алтайском крае в текущем сезоне планируют отремонтировать более 300 км дорог за счет средств президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Виктор Томенко.
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