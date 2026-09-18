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Татарстанның электрон мактау тактасына «Идел-пресс»ның 14 хезмәткәре кертелде

Татарстанның электрон мактау тактасы бүген «Идел-Пресс» полиграфия нәшрият комплексының 14 хезмәткәренең исеме белән тулыланды.

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