Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений группировки войск «Север» непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют боевую технику в тыловом районе СВО

Важными составляющими эффективного выполнения задач являются оперативность и сплоченность коллектива – на ремонт единиц вооружений или боевой техники уходит максимум до полутора суток: от прибытия до возвращения в строй.
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