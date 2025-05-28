Land Rover Defender подвергся легким доработкам[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Land Rover Defender второго поколения появился в 2019 году и с тех пор чуть ли не ежегодно подвергался небольшим доработкам.
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