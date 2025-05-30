В США неизвестный выдавал себя за главу аппарата Белого дома

Телефон главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс был взломан. В результате хакерской атаки с ее номера злоумышленники разослали сообщения высокопоставленным чиновникам, политикам и предпринимателям.
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