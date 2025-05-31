«Милан» не продаст Леау. Аллегри хочет сделать вингера лидером команды и убежден, что может помочь футболисту

Новый главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри провел встречу со спортивным директором клуба Игли Таре, после которого стало понятно, что итальянская команда не продаст португальского вингера.
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