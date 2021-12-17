Чем отличается жизнь в сибирской деревне от жизни украинского села: мои первые впечатления

Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков) Сибирь Часть 2 Фото взято с сайта dom-izba.
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