«Грипп начал преобладать над коронавирусной инфекцией»

В нынешнем сезоне острых респираторных заболеваний сейчас превалирует грипп и, вероятнее всего, продолжит преобладать дальше, тогда как в прошлом году доминировала коронавирусная инфекция, рассказала в интервью «Известиям» завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.