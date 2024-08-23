«Грипп начал преобладать над коронавирусной инфекцией»

В нынешнем сезоне острых респираторных заболеваний сейчас превалирует грипп и, вероятнее всего, продолжит преобладать дальше, тогда как в прошлом году доминировала коронавирусная инфекция, рассказала в интервью «Известиям» завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.
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